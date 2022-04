Ministerpräsident Weil mit Delegation nach Skandinavien

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich in Skandinavien über den erfolgreichen Digitalisierungskurs Dänemarks und den Ausbau erneuerbarer Energien in Schweden informieren. Auf der sechstägigen Reise in den Norden werde der Regierungschef von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begleitet, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Hannover mit. Dänemark habe bei der Digitalisierung, der Nutzung nachhaltiger Energien und der Windkraft eine Vorreiterrolle in der EU, sagte Weil.

"Da Dänemark zunehmend Exportpotenziale für Energie aus erneuerbaren Quellen entwickelt, könnte das Land auch zu einer stabilen Bezugsquelle für Deutschland und Niedersachsen werden, um den steigenden Bedarf mit abzudecken", sagte Weil vor dem Abflug am Sonntag. Nach Unternehmensbesuchen und Ministertreffen reist die Gruppe am Mittwoch weiter nach Schweden.

Dort wird Weil zufolge eine ambitionierte Klimapolitik verfolgt. "Bis 2045 soll das Königreich klimaneutral werden." Zudem bestehen aus Sicht des Regierungschefs gute Perspektiven für Kooperationen mit Blick auf grünen Wasserstoff. Auch in Stockholm sind bis Freitag Termine bei Firmen vor Ort und Gespräche auf Ministerebene geplant.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-93915/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen