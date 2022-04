Eine Verletzte bei Wohnungsbrand: 200.000 Euro Schaden

Hildesheim. Bei einem Wohnungsbrand im Hildesheimer Stadtfeld hat eine 77-Jährige eine Rauchvergiftung erlitten. Die Frau kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das am Donnerstagnachmittag gemeldete Feuer griff demnach nicht auf angrenzende Häuser über, die Wohnung der 77-Jährigen war allerdings unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 200.000 Euro. Auch die Polizei habe die Wohnung zunächst nicht betreten können, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich der Brand im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebreitet. Glutnester wurden per Wärmebildkamera erkannt und gelöscht.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-90668/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen