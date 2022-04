Feuer in Stall und Wohnhaus: 700.000 Euro Schaden

Lingen/Herzlake. Beim Brand eines Wohnhauses und eines Stalls im emsländischen Herzlake ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Menschen und Tiere seien nicht in Gefahr gewesen, 25 Rinder seien unversehrt aus dem brennenden Stall gerettet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag aus und griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Der Stall sowie der Dachstuhl des Wohnhauses brannten komplett nieder, das Haus ist unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen am Brandort.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-90673/2

