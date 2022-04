Wolfsburgs Sportdirektor rügt verliehenen Spieler Marmoush

Wolfsburg. Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg hat den noch an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Omar Marmoush für Aussagen zu dessen Zukunft kritisiert. "Er hat einen Vertrag. Punkt. Deshalb kann ich den einen oder anderen Satz nicht ganz nachvollziehen", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der 23-jährige Ägypter hatte im Gespräch mit dem "Kicker" zu wenig Einsatzzeit bei den Wolfsburger Profis beklagt und seine Zukunft ab Sommer offen gelassen. "Aber wer weiß, was passiert", hatte er gesagt.

"Da kann man nicht davon sprechen, dass er keine Chance hatte, sondern er hatte wie jeder andere Spieler bei uns im Kader seine Chance, sich dem Trainer aufzudrängen für die Startelf", sagte Schäfer. Im Sommer wird Marmoush nach einer einjährigen Leihe wohl zum VfL zurückkehren. Dort hat er einen Vertrag bis 2023. Die Leihe sei laut Schäfer erfolgreich gewesen und man freue sich auf die Rückkehr.

Neun Punkte trennen die Niedersachsen vor dem drittletzten Spieltag vom Abstiegsrelegationsrang und dem VfB Stuttgart, auf den sie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel treffen. Nach dem 5:0 gegen den FSV Mainz 05 rangiert der VfL auf dem zwölften Tabellenplatz.

