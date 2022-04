Lingen/Herzlake. Ein Feuer in einem Stall im emsländischen Herzlake hat am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Männer rückten aus, nachdem die Stallung in Vollbrand geraten war und auf angrenzende Wohngebäude übergegriffen hatte, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen und Tiere seien aber nicht in Gefahr gewesen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-82691/2

