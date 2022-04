Urteil erwartet: Sohn soll Vater getötet haben

Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal.

Göttingen. Im Prozess gegen einen 28-Jährigen wegen Totschlags an seinem Vater wird am Donnerstag (13.30 Uhr) in Göttingen das Urteil erwartet. Der Mann muss sich seit Februar vor dem Landgericht verantworten. Neben Totschlags wurde der Mann auch wegen weiterer Delikte angeklagt.

Der Deutsche soll seinen Vater am 12. Mai 2021 in dessen Haus getötet haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Den Leichnam habe er anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. Dadurch sei es auch zu Schäden an dem Haus gekommen. Auch seine damalige Lebensgefährtin soll der Angeklagte verletzt haben. Beim Prozessauftakt hatte der 28-Jährige Gewalteinwirkungen auf seinen Vater eingeräumt. Außerdem gestand er, ein Feuer gelegt zu haben.

