Polizei-Projekt soll tödliche Verkehrsunfälle verringern

Lingen. Mit einem neuen Aufklärungsprojekt wollen die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die Polizei die Zahl der Verkehrsunfälle senken. Im vergangenen Jahr habe es in beiden Landkreisen 32 Verkehrsunfälle mit 34 tödlich verletzten Personen gegeben, das waren sechs Menschen mehr als im Jahr 2020. Auch die Zahl der Schwerverletzten sei um 15 angestiegen. Um den Trend umzukehren, sollen nun schwerpunktmäßig Kontrollen an Unglücksorten tödlicher oder schwerer Unfälle stattfinden, wie die Polizei am Mittwoch in Lingen mitteilte.

Bei den Maßnahmen gehe es nicht nur um Geschwindigkeitskontrollen, mit den Verkehrssündern sollten auch Aufklärungsgespräche geführt werden, hieß es. Zum Auftakt habe auch ein Aufprall-Simulator der Verkehrswacht Lingen bereit gestanden, wo die Autofahrerinnen und Autofahrer testen konnten, wie schnell es zu Unfällen kommen kann.

Das Projekt trage den Titel "Uns reicht's!", weil die Einsatzkräfte damit auf die schlimmen und belastenden Situationen bei der Unfallaufnahme aufmerksam machen wollen. Hauptunfallursache war der Polizei zufolge im vergangenen Jahr zu hohe Geschwindigkeit auf den Straßen.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-66904/2

