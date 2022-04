Schottersteine auf Schienen gelegt: Zwei Züge beschädigt

Winsen. Unbekannte haben auf der Bahnstrecke Lüneburg-Hamburg in Winsen (Luhe) Schottersteine auf die Gleise gelegt und so eine einstündige Streckensperrung verursacht. Nach Angaben der Bundespolizei von Mittwoch wurden bei dem gefährlichen Vorfall am Dienstagabend die Räder eines Zugs der Eisenbahngesellschaft Metronom sowie die Seitenscheibe eines ICE beschädigt. Die Steine seien auf einer Strecke von 500 Metern an mehreren Stellen auf die Schienen gelegt worden. Auf einer Straßenbrücke sollen Kinder beim Überfahren der Steine zugesehen haben. Es sei aber unklar, ob sie auch für das Auflegen verantwortlich seien, so die Polizei. Die Scheibe des ICE könnte durch wegplatzende Splitter beschädigt worden sein.

