600 erntereife Cannabispflanzen entdeckt

Ebstorf. Fast 600 erntereife Cannabispflanzen und hochwertiges Equipment hat die Polizei in Ebstorf im Landkreis Uelzen sichergestellt. Eine Polizeibeamtin hatte am Dienstag in einem Gewerbegebiet Marihuana-Geruch im Umfeld eines ehemaligen Bauzentrums wahrgenommen. Im Obergeschoss des Gebäudes fanden Ermittler eine professionelle Cannabis-Plantage, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben hochwertigem Equipment wurde auch eine Manipulation des Stromkreislaufes festgestellt.

Die Einsatzkräfte waren stundenlang beschäftigt, um die Drogen zu beschlagnahmen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50 Jahre alten Nutzer und Besitzer des Gebäudeteils aus dem Landkreis Lüneburg. Auch dessen Wohn- und Geschäftsgebäude wurden durchsucht und Bargeld sichergestellt.

