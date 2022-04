Freundliches, mildes Wetter in Niedersachsen

Hannover. Heiter und mild wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch. Es werden Höchstwerte um 16 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf den Inseln bleibt es mit maximal zehn Grad deutlich frischer. Trotz einiger Quellwolken bleibt es im Tagesverlauf trocken. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf fünf bis ein Grad, im Binnenland ist zudem in Bodennähe mit leichtem Frost zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-58632/2

