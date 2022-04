Schiffdorf. Eine 80 Jahre alte Frau ist in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) am Dienstagabend in ihrem Garten gestürzt und in einen Baum stecken geblieben. Einsatzkräfte befreiten die Rentnerin, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

