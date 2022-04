Alt-Bundespräsident Wulff erhält Landesmedaille

Hannover. Christian Wulff, Alt-Bundespräsident und früher Ministerpräsident Niedersachsens, wird am Mittwoch (18.00 Uhr) in Hannover mit der Landesmedaille ausgezeichnet. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird ihm diese Medaille überreichen. Die Landesmedaille ist die höchste Auszeichnung, die das Land verleiht.

Weil sagte vorab in einer Mitteilung: "Christian Wulff hat sich mit seinem langjährigen und vielfältigen Engagement in den verschiedensten Bereichen um Niedersachsen und seine Menschen in herausragender Weise verdient gemacht." Wulff war von 2003 bis 2010 Ministerpräsident des Bundeslandes, von 2010 bis 2012 Bundespräsident.

Derzeit sind laut Staatskanzlei 22 Menschen mit dieser Medaille geehrt. Darunter sind viele Politiker, wie auch der umstrittene Altkanzler Gerhard Schröder. Einige Unternehmer sind ebenfalls ausgezeichnet, beispielsweise Dirk Roßmann oder Martin Kind.

