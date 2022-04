Hildesheim. Ein 86 Jahre alter Mann ist in Hildesheim nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Motorradfahrer am Dienstagmittag stadteinwärts und kollidierte mit dem Fußgänger. Die Unfallaufnahme dauerte am Nachmittag an, die Straße wurde voll gesperrt. Mehr Details über den schweren Unfall waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-52063/2

