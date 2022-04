Drei Männer bei Verpuffung auf Firmengelände verletzt

Dahlenburg. Bei einer Verpuffung auf einem Firmengelände im Landkreis Lüneburg sind drei Männer verletzt worden. Ein 56-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg geflogen, ein 19-Jähriger kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Für die beiden schwer verletzten Männer bestehe aber aktuell keine Lebensgefahr. Ein weiterer, 62 Jahre alter Mann erlitt bei dem Brand in Dahlenburg leichte Verletzungen.

Zu der Verpuffung kam es am Montagabend nach ersten Erkenntnissen, nachdem Abfälle auf dem Gelände Feuer fingen. Die Flammen griffen auf Außenwände eines angrenzenden Gebäudes über, konnten aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Brandermittlungen wurden eingeleitet, weil noch unklar ist, was die Verpuffung auslöste.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-51380/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen