Verordnung wird leicht verändert bis Ende Mai verlängert

Hannover. Die niedersächsische Corona-Verordnung wird mit wenigen Änderungen bis Ende Mai verlängert. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover an. Die überarbeitete Verordnung soll dann bis zum 25. Mai befristet sein. In der neuen Fassung wird demnach die Testpflicht für Schulen und Kitas gestrichen.

Diesen Schritt hatte das Kultusministerium bereits angekündigt. Von kommender Woche an ist für den Kita- oder Schulbesuch im Bundesland kein negativer Test mehr notwendig. Wer sich testen möchte, erhält dafür im Mai drei Testkits pro Woche. Ansonsten zeichnen sich keine Veränderungen ab - ein Großteil der Corona-Regeln war Anfang April entfallen.

Die Testpflicht für Kranken- und Pflegeeinrichtungen soll weiter bestehen bleiben, wie auch die Maskenpflicht in diesen Bereichen. Wer Bus oder Bahn fahren möchte, muss dort ebenfalls weiterhin eine FFP2-Maske tragen.

Die Absonderungsverordnung wird laut Behrens ebenfalls bis Ende Mai verlängert. Die Gesundheitsminister der Länder beraten ihren Angaben zufolge am Donnerstag darüber, wie künftig mit der Corona-Isolation beziehungsweise Quarantäne umgegangen werden soll. Bislang können sich Kontaktpersonen oder Covid-Infizierte nach einer Woche freitesten. Die Ministerin betonte, dass sie eine Verkürzung auf fünf Tage begrüßen würde.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-51037/2

