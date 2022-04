Nachbarschaftsstreit eskaliert: Frau zückt Pfefferspray

Uetze. Eine Frau hat ihren Nachbarn im Streit mit Pfefferspray besprüht. Die beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Uetze stritten sich wegen einer Überwachungskamera, wie die Polizei mitteilte. Zu schweren Verletzungen kam es bei dem Vorfall am Montag nicht.

Die 52-Jährige sei nicht damit einverstanden gewesen, dass der 44-Jährige im Treppenhaus eine Kamera installiert hatte. Sie habe das Gerät deshalb mit einem Schuhanzieher von der Wand geschlagen. Als der Mann dazukam, soll sie ihm mit einem Tierabwehrspray in den Nacken und dann in das Gesicht gesprüht haben. Laut eigenen Angaben, um sich vor Schlägen zu schützen. Der 44-Jährige floh daraufhin in seine Wohnung und alarmierte die Polizei. Gegen den Mann und die Frau wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-49287/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen