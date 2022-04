Ausgebüxtes Rind beschädigt Autos in Sulingen

Sulingen. Ein aus seinem Stall ausgebrochenes Rind hat in der Innenstadt von Sulingen mehrere Autos beschädigt. Die kuriose Verfolgung endete für die Kuh betäubt in einer Garage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Tier war am Sonntag im Sulinger Umland ausgebüxt und mehrere Kilometer bis in die Innenstadt gelaufen.

Erste Versuche, das Tier einzufangen, scheiterten. Schließlich gelang es Polizisten mit weiteren Helfern, das Rind in eine offene Garage zu treiben. Mit einem Polizeiauto wurde der Fluchtweg versperrt. Ein Jagdpächter betäubte das Tier mit einem Gewehr, so dass es von seinem Besitzer abtransportiert werden konnte.

Ein in der Garage geparktes Auto, zwei Streifenwagen sowie ein weiteres Auto wurden durch das Rind beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 30.000 Euro. Verletzte gab es keine.

