Celle. Die Feuerwehr hat nach einem Einsatz in der Hannoverschen Straße in Celle noch eine Extra-Schicht eingelegt: Bei einem Wohnhaus entdeckten die Rettungskräfte mehrere Kuscheltiere und Spielzeug in einer Dachrinne. Mit einer Drehleiter holten sie die Spielsachen vom Dach und übergaben es anschließend wieder dem glücklichen Besitzer, wie die Feuerwehr mitteilte.

