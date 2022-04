Kita-Testpflicht entfällt ab Mai in Niedersachsen

Hannover. Die coronabedingte Kita-Testpflicht entfällt Anfang Mai in Niedersachsen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Zuvor war dies bereits in Aussicht gestellt worden. Man wolle analog zum Schulbereich vorgehen, in dem vom 2. Mai an keine Tests mehr verpflichtend sind. Wer sich vor dem Schul- oder Kitabesuch testen möchte, bekommt dafür im Mai drei Testkits pro Woche.

Bis Ende April müssen Kinder ab drei Jahren somit noch dreimal wöchentlich negativ getestet sein, damit sie in der Kita betreut werden können. Diese Pflicht gilt seit Mitte Februar. Für alle Schülerinnen und Schüler sind noch bis kommende Woche Freitag tägliche Corona-Tests verpflichtend.

dpa:220422-99-06775/3

