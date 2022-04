100 Meter langes Schiff läuft seitlich vom Stapel

Leer. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger ist in Leer am Freitag ein Frachtschiff vom Stapel gelaufen. Die rund 100 Meter lange und gut 13 Meter breite "Nordic Crystal" lief seitlich ins Wasser. Schätzungsweise etwa 100 Menschen beobachteten den Stapellauf vom Deich aus. Nach Angaben der Werft wurde das Schiff für ein schwedisches Unternehmen gebaut. Es soll in Zukunft vor allem in der Ostsee eingesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-05454/3

