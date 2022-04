CDU stellt Wahlkampfprogramm vor

Hannover. Zwei Tage nach der SPD stellt am heutigen Freitag (12.30 Uhr) auch Niedersachsens CDU ihre Pläne für die Landtagswahl im Herbst vor. Landeschef Bernd Althusmann, der Ministerpräsident Stephan Weil herausfordert, präsentiert zusammen mit Generalsekretär Sebastian Lechner in Hannover den Entwurf für ein Regierungsprogramm. Endgültig beschlossen werden soll das Programm Anfang Juli auf einem Landesparteitag in Lingen. Umfragen zufolge geht die CDU mit einem deutlichen Rückstand auf die SPD in den Wahlkampf. Eine Fortsetzung der seit 2017 regierenden großen Koalition gilt als äußerst unwahrscheinlich.

