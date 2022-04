Walsrode. Eine Diskothek in Walsrode ist in der Nacht zum Donnerstag komplett abgebrannt. Das gesamte Gebäude stand gegen 2 Uhr nachts in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-985771/2

