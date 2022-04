Studie: Fast 22 E-Autos kommen auf eine Ladesäule

Hannover/Bremen. In Niedersachsen liegt die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos leicht über dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der staatlichen Förderbank KfW hervor. Demnach kommen in dem Bundesland auf eine Ladesäule 21,9 E-Autos gegenüber 23 im bundesweiten Vergleich. Im Land Bremen teilen sich rechnerisch 22,9 Autos eine Ladesäule.

Beim Anteil der Elektroautos an allen Autos liegt Niedersachsen mit 2,4 Prozent im Bundesdurchschnitt. Die Zahlen stammen aus dem KfW-Energiewendebarometer 2021. Die jährliche Umfrage hat repräsentativ rund 4000 private Haushalte in Deutschland befragt. Demnach gaben 62,7 Prozent der Befragten in Niedersachsen an, dass der Mangel an öffentlichen Lademöglichkeiten ein Hindernis für den Kauf eines E-Autos sei. 29,4 Prozent der befragten Haushalte verfügen demnach über einen eigenen Parkplatz mit Lademöglichkeit.

In Bremen werden 2,3 Prozent aller Autos elektrisch betrieben. Hier haben 35,7 Prozent der Befragten einen Stellplatz mit Stromanschluss, 53,6 Prozent vermissen öffentliche Ladestellen.

Bundesweit ist der Bestand an Elektroautos laut KfW in den vergangenen zwei Jahren dreimal stärker gewachsen als die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte. "Die Ladeinfrastruktur muss nun mit der dynamischen Entwicklung bei den Elektroautos Schritt halten, um den Umstieg auf die Elektromobilität attraktiv zu machen", forderte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

