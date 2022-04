Fahrschüler landet mit Motorrad im Graben: Schwer verletzt

Oldenburg. Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend in einer Fahrstunde mit einem Motorrad in Oldenburg im Graben gelandet und schwer verletzt worden. Der Fahrschüler kam in einer Kurve bei einer für den Motorradführerschein vorgeschriebenen Nachtfahrt von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Fahrlehrer, der hinter ihm im Auto fuhr, rief den Rettungsdienst. Der Teenager wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen waren seine Verletzungen nicht lebensgefährlich.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-984279/2

