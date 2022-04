Urteil im Prozess um Mord an schwangerer Freundin erwartet

Lüneburg. Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer schwangeren 36-Jährigen wird am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht in Lüneburg das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten, sie plädierte auf heimtückischen Mord und Schwangerschaftsabbruch. Der 38 Jahre alte Tunesier hatte zu Prozessbeginn die Tat in einer Erklärung nicht eingeräumt. Die Verteidigung muss noch plädieren. Der Mann war für seine Freundin, die er in der Jugend gekannt und später über Facebook wiedergefunden hatte, nach Deutschland gezogen. Er soll die Frau durch Stiche mit einem Küchenmesser getötet haben.

