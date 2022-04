Niederlagen für den Nachwuchs des HSV und von Holstein Kiel

Hamburg. Gleich vier Zweitliga-Nachwuchsmannschaften waren am Mittwochmittag in Nachholspielen der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord aktiv. Dabei feierten sowohl Werder Bremen als auch Hannover 96 ihre ersten Siege in diesem Jahr. Die Bremer verbesserten sich durch den 1:0-Erfolg bei Holstein Kiel auf den vierten Tabellenplatz. Torschütze für Werder war Belal Halbouni.

Hannover 96 gab durch das 3:2 beim Hamburger SV den letzten Platz ab. Moussa Doumbouya, Mick Dudra und Lawrence Ennali per Foulelfmeter erzielten die Treffer für die Niedersachen. Bei den Hanseaten, bei denen Juho Kilo die Gelb-Rote Karte sah, waren Arlind Rexhepi und Moses Otuali erfolgreich.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-979550/3

