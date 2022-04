Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Kutenholz. Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 33-jähriger Autofahrer am Mittwoch im Landkreis Stade tödlich verletzt worden. Der Mann geriet mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen in der Gemeinde Kutenholz auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Ein 25 Jahre alter entgegenkommender Treckerfahrer konnte nicht ausweichen, die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 33-Jährige starb am Unfallort. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Die Landesstraße 123 wurde für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten für einige Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-975665/2

