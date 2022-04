Polizei sucht nach versuchtem Raubmord Zeugen

Lingen. Bei den Ermittlungen nach einem versuchten Raubmord im Emsland vor fünf Monaten ist die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gegangen. Die Ermittler suchen unter anderem Hinweise zum mutmaßlichen Tatwerkzeug, einem massiven Ast, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Lingen mitteilte.

Bei dem Überfall eines abgelegenen Hauses in Hüven waren im vergangenen November zwei Menschen schwer verletzt worden. Eines der Opfer schwebte in Lebensgefahr. Die gefesselten Opfer waren erst am Mittag des Folgetages gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Möglicherweise steht der Raubüberfall im Zusammenhang mit weiteren Überfällen in den vergangenen zwei Jahren, die sich in den Landkreisen Emsland, Osnabrück, Cloppenburg und Vechta ereigneten. Geprüft werde zudem, ob mehrere Personen, die nach einem Überfall im vergangenen November in Löningen (Landkreis Cloppenburg) festgenommen wurden, auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnten.

