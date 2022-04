Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Bawinkel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 zwischen Bawinkel und Lingen (Landkreis Emsland) ist ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte das Motorrad am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer verletzte sich leicht. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die B213 zeitweise voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-972108/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen