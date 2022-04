Nach Osterferien: Schule beginnt wieder ohne Maskenpflicht

Der Schulalltag in den kommenden Wochen soll in Niedersachsen wieder ohne Masken möglich sein. Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch eine Testphase.

Hannover. Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen entfällt zum Schulbeginn nach den Osterferien am Mittwoch die Maskenpflicht. Das gilt für das gesamte Schulgebäude, also egal ob im Unterrichtsraum oder auf dem Flur. Das Ministerium wies darauf hin, dass Schüler weiterhin eine Maske tragen dürfen. Insbesondere nach den Ferien könne sich diese Schutzmaßnahme als sehr wirksam erweisen. Nach den Ferien sind für acht Schultage tägliche Corona-Tests vorgesehen. Die Tests werden von den Schulen gestellt. Schüler sollen sich vor dem Unterricht zu Hause testen, damit mögliche Infektionen nicht in die Schule getragen werden.

Das gilt auch für geimpfte, geboosterte und genesene Schüler. Damit sollen Infektionen während der Ferien oder über die Osterfeiertage aufgedeckt werden. "Dieses engmaschige Vorgehen nach einer Zeit mit vielen Kontakten und weniger Tests ist vernünftig und hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt", betonte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

"In diesem Jahr konnten erfreulicherweise private Osterfeierlichkeiten stattfinden, was natürlich eine schöne Sache für Kinder, Eltern und Großeltern ist. Damit steigt aber natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Infektionen. Daher schöpfen wir das Maximum an Möglichkeiten aus, um einen Beitrag zur Eindämmung zu leisten und den Schulbetrieb zu schützen", ergänzte der SPD-Politiker.

Nach dem Ende der "Testphase" sind keine Pflicht-Tests mehr vorgesehen, es werden freiwillige Angebote gemacht. Schüler können sich im Mai bis zu dreimal pro Schulwoche testen, die erforderlichen Testkapazitäten stellt weiterhin das Land zur Verfügung.

Tonne wies darauf hin, dass die Mund-Nase-Bedeckung weiter getragen werden darf. "Wer sich selbst und andere schützen möchte, darf die Maske selbstverständlich weiterhin aufsetzen. Insbesondere in den ersten Tagen nach den Ferien halte ich das für einen nachvollziehbaren Schritt. Dass die Maske wirksam schützt, steht zweifelsfrei fest." Gleichwohl sei es wichtig und richtig, dass auch Normalität Einzug halte.

