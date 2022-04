Verdächtiger nach Tötung einer Frau festgenommen

Braunschweig. Die Polizei hat einen Verdächtigen im Fall einer getöteten Frau in Braunschweig festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, steht der 43-Jährige unter dringendem Tatverdacht, eine Mitarbeiterin eines Wachdiensts in einem Verlagshaus am vergangenen Samstag getötet zu haben. Das Amtsgericht Braunschweig erließ nun einen Haftbefehl. Die Polizei hatte den Mann am Tatort vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen starb die 53-Jährige durch Stich- und Schnittverletzungen. Die Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor. Die Tathintergründe sind noch unklar. In den kommenden Tagen soll untersucht werden, ob der Verdächtige psychisch krank ist.

