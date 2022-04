Wolfsburg verlängert mit Kapitän Machacek vor Halbfinale

Wolfsburg. Einen Tag vor dem ersten Playoff-Halbfinale bei Red Bull München haben die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga den auslaufenden Vertrag mit ihrem Kapitän Spencer Machacek um ein Jahr verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Der 33 Jahre alte Kanadier spielt bereits seit 2018 in Wolfsburg. In 205 DEL-Spielen schoss der Stürmer bislang 70 Tore. Unter anderem gelang Machacek erst am Ostermontag im entscheidenden fünften Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kurz vor Schluss der Treffer zum 2:0-Endstand.

"Wir wissen alle, wie wichtig Spencer mit seinem Charakter und seiner Spielweise für unsere Organisation ist", sagte der Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf. Das erste von maximal fünf Halbfinal-Spielen gegen München beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr (MagentaSport). Während der Hauptrunde gewannen die Wolfsburger alle vier Spiele gegen die Münchner, eines davon nach Penaltyschießen.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-961949/2

