Betrunkener Mann radelt auf Standstreifen der Autobahn 1

Delmenhorst. Mit dem Fahrrad auf dem Standstreifen der Autobahn 1 ist ein Mann am Dienstag nahe Delmenhorst gefahren. Wie die Polizei mitteilte, gab der 24 Jahre alte Falschfahrer an, sich nach einer Feier verfahren zu haben. Er war auf dem Standstreifen der Autobahnfahrbahn in Richtung Münster in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-961965/2

