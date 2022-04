Aus Protest: Schwarzfahrer legt sich vor Zug auf die Gleise

Wedemark. Ein Schwarzfahrer hat sich vor einem Zug auf die Gleise gelegt und ihn am Abfahren gehindert. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der 28-Jährige am Montag aus einer Regionalbahn verwiesen, weil er keinen Fahrschein hatte. Nachdem der Mann den Zug im Bahnhof Mellendorf (Region Hannover) verlassen hatte, legte er sich laut Polizei aus Protest auf die Schienen.

Eine Streife der Landespolizei holte den Mann schließlich von den Gleisen. Gegen ihn wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der betroffene Zug verspätete sich demnach wegen des Vorfalls um 33 Minuten.

