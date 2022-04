Tötungsdelikt in Braunschweig: Verdächtiger festgenommen

Braunschweig. Nach einem Tötungsdelikt in Braunschweig hat die Polizei eine verdächtige Person festgenommen. Sie stehe im Verdacht, ihrem Opfer schwerste Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer starb daraufhin. Die verdächtige Person, zu der es von der Polizei zunächst keine Informationen gab, wurde am Sonntagnachmittag in der Nähe des Tatorts festgenommen. Das Amtsgericht in Braunschweig erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittler sicherten zahlreiche Spuren und befragten Zeugen.

