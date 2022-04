Katze an Kanalbrücke aufgehängt

Bohmte. Unbekannte Täter haben eine Katze an einer Kanalbrücke in Bohmte im Landkreis Osnabrück aufgehängt. Der Kapitän eines Frachtschiffes habe das tote Tier am Samstag entdeckt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Katze sei mit einer Schnur am Brückengeländer festgebunden worden. Es wird geprüft, ob das Tier einen Chip unter der Haut trägt, mit dem der Besitzer gefunden werden kann. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

