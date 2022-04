Frau gerät in Strömung der Weser und wird gerettet

Bremerhaven. Eine Frau ist in Bremerhaven in die Strömung der Weser geraten und musste von Einsatzkräften aus dem Wasser gerettet werden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Montagmorgen. Die Frau geriet am Weserstrandbad in die Strömung und trieb Richtung Containerterminal ab. Einsatzkräfte brachten sie in Sicherheit. Die Frau kam danach in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220418-99-951826/2

