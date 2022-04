Das Heizen von Schwimmbecken in Bädern kostet viel Energie und damit viel Geld. Energiepreise sind so hoch wie noch nie - sollten Badbetreiber da nicht an das Absenken der Wassertemperaturen denken?

Ein Schwimmer in einem Schwimmbecken.

Energieverbrauch Temperaturabsenkungen in Bädern noch kein Thema

Hannover. Auch angesichts hoher Energiepreise ist von der Absenkung der Wassertemperaturen in vielen Schwimmbädern Niedersachsens noch keine Rede. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa unter den Betreibern öffentlicher Bäder in den vier größten Städten des Landes ergab, dass es derzeit keine Entscheidungen gibt, die Temperaturen zu senken. Allerdings: Überlegungen, wie Energie eingespart werden kann, gibt es schon.

"Der Gedanke ist da, eine Entscheidung ist noch nicht getroffen", sagte Fabian Neubert, stellvertretender Geschäftsführer und Marketingleiter der Stadtbad Braunschweig GmbH. Eine geringere Wassertemperatur spare sicherlich Energie und Geld, eine solche Maßnahme könne aber auch nach hinten losgehen. "Wenn ich die Temperatur zu weit runter drehe, bleiben mir irgendwann auch die Gäste weg."

Deswegen erarbeite das städtische Unternehmen derzeit verschiedene Konzepte, wie Energie gespart werden könne. "Bei den Schwimmkursen haben wir wegen der pandemiebedingten Schließungen einen großen Nachholbedarf", sagte Neubert. Daher habe bei allen Einsparplänen die Beibehaltung der Schwimmkurse für Kinder eine hohe Priorität.

Auch in Osnabrück wollen die Stadtwerke in den von ihnen betriebenen Bädern die Temperaturen nicht absenken. Über diese Frage sein nachgedacht worden, sagte Sprecher Marco Hörmeyer. "Es gilt dabei abzuwägen zwischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Attraktivität unserer Bäder, zu der unter anderem auch die Wassertemperatur zählt", sagte er. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen wollen die Bäder in Osnabrück erst einmal wieder Gäste locken. "Daher wägen wir sehr genau ab, ob ein Absenken der Wassertemperatur aktuell der richtige Weg ist."

Sollte es zu einem Absenken kommen, werde sicherlich auch nicht die Temperatur überall gleich reduziert - denkbar sei das etwa für die Sportbecken. Ein Absenken der Temperaturen in Babyschwimmbecken wäre hingegen nicht zielführend, sagte Hörmeyer.

Ähnliche Antworten kommen aus Oldenburg, Hannover und aus Bremen. Eine Absenkung der Temperaturen werde derzeit nicht in Betracht gezogen, sagte der Sprecher der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg, Dennis Ströh. "Wir können diese Maßnahme aufgrund der dynamischen Entwicklung aber für die Zukunft nicht ausschließen". Auch in Hannover gebe es derzeit keine Überlegungen in diese Richtung, hieß es aus dem Rathaus.

Für die Geschäftsführung Bremer Bäder GmbH sagte Martina Baden, dass die Wassertemperaturen dem Bedarf angepasst seien. In vielen Bremer Bädern werde Fernwärme eingesetzt, so dass die Abhängigkeit von Gas geringer sei. Gleichwohl würden Optimierungen weiterhin geprüft.

Dass auch Hotels die Temperaturen in ihren Bädern aus Energiespargründen senken, könne er sich nicht vorstellen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga), Rainer Balke. "Dem Gast ein Wohlfühlerlebnis im Schwimmbad versprechen und dann die Temperaturen senken, das wäre ja kontraproduktiv."

