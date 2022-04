Hannover Fett in Topf brennt: Vater und drei Kinder in Krankenhaus

Hannover. Nach einem Brand in einer Küche in Hannover sind ein Vater und seine drei Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem 58-jährigen Mann, seinem 19-jährigen Sohn und den zwei Töchtern (13 und 16) bestehe der Verdacht der Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand im Stadtteil Waldhausen sei am Ostersonntag durch heißes Fett in einem Topf entstanden.

Bei Ankunft der ersten Feuerwehrleute hatte der Familienvater den Topf vom Herd genommen und in der Spüle abgestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand, der auch auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatte, war schon nahezu erloschen. Allerdings habe sich der Brandrauch im gesamten Reihenhaus verteilt. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 5000 Euro geschätzt.

