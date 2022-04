Hannover Autofahrer nimmt Kradfahrerin die Vorfahrt: in Lebensgefahr

Springe. Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Springe (Region Hannover) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe ihr am Sonntag die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei in Hannover mit. Der Mann sei mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die L422 eingebogen. Die 23-Jährige fuhr demnach mit dem Motorrad in die Fahrertür des Wagens und stürzte.

Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein ebenfalls 23 Jahre alter Begleiter der Frau, der mit seinem Motorrad hinter ihr gefahren war, sei nach dem Unfall auf das Krad der Frau auf. Er und der Autofahrer, ein über 80-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-948490/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen