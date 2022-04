Drei Verletzte bei Hausbrand in Ostfriesland

Krummhörn. Beim Brand eines Hauses in Krummhörn (Landkreis Aurich) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom Sonntag in Krankenhäuser gebracht werden. Das Feuer brach am Abend des Karsamstag aus. Den Versuch, die Flammen im Hausinneren zu löschen, mussten die mit Atemschutz ausgerüsteten Wehrleute abbrechen. Der Feuerwehr sei es schließlich gelungen, den Brand auf das Wohnhaus zu beschränken und eine Ausbreitung auf anderen Gebäude zu verhindern, hieß es. 80 Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden aktiv. Auch am Ostersonntag musste die zuständige Feuerwehr ausrücken, um Glutnester abzulöschen.

Bei dem Einsatz seien mehrere Personen störend aufgefallen, die die Absperrungen nicht beachteten oder Bilder von dem brennenden Haus machten, hieß es weiter. Die Feuerwehr habe daraufhin die Polizei eingeschaltet.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-947556/2

