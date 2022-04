Mann gerät mit Arm in Förderband: Schwer verletzt

Großheide. Ein Mann ist im Landkreis Aurich mit seinem Arm in ein Förderband geraten und in der Maschine eingeklemmt worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Feuerwehr am Samstag am Unfallort in Ostermoordorf eintraf, hatten Arbeiter den Mann bereits befreit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie hatten das Förderband, das Erde transportierte, zerschnitten. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Näher Angaben zur Art des Betriebes, wo sich der Unfall ereignete, und zum Alter des Mannes machte die Feuerwehr nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-944730/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen