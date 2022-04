Bischof Meister: Auferstehung Jesu ist kein billiger Trost

Hannover. Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, in seiner Osterpredigt an die Auferstehung Jesu erinnert. Sie sei kein billiger Trost, sagte Meister am Sonntag laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. "Tod und Leiden sind nicht aus der Welt", betonte Meister in der Marktkirche Hannover. Die Osterbotschaft entwerte und verharmlose damit nicht das Leiden, den Schmerz und die Trauer. Christinnen und Christen seien "Protestmenschen gegen den Tod", die sich dauerhaft und laut für Gerechtigkeit und Frieden auf der ganzen Welt einsetzen. "Wir legen über die graue Oberfläche dieser Welt ein Tuch der Hoffnung", sagte Meister.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-944429/2

