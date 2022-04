Motorradfahrer in Freden schwer verletzt

Hildesheim. Weil ein Autofahrer in Freden im Landkreis Hildesheim die Vorfahrt missachtete, hat sich ein 53 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Zu dem Zusammenstoß am Samstag kam es, als der 31 Jahre alte Pkw-Fahrer an einer Einmündung nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Biker aus Seesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Wagens geschleudert. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hildesheim.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-938029/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen