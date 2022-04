Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht

Hannover/Bremen. Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist leicht gesunken. Sie fiel auf 1108,2 nach 1339,7 am Donnerstag, wie das Robert-Koch-Institut am Samstag meldete. Im Vergleich der Bundesländer hat Niedersachsen damit hinter dem Saarland weiter den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Landesweit wurden keine neuen Corona-Infektionen registriert, da spielt der Feiertag Karfreitag eine Rolle.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen ist nach Angaben des Landes vom Freitag von 14,3 auf 13,9 gefallen. Er gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Hospitalisierung gilt als maßgeblich bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Auch bei der Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten gab es einen leichten Abfall: Der Wert sank von 5,9 Prozent am Vortag auf 5,6.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wurde am Freitag im Landkreis Cloppenburg mit 1990,9 registriert, gefolgt vom Landkreis Nienburg (1702,5) und der Grafschaft Bentheim (1677,4). Die niedrigsten Werte meldeten Wilhelmshaven (627,8) und die Region Hannover (731,8).

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 975,5 nach dem Wert von 1125,8 am Donnerstag. Es wurden weder Neuinfektionen und noch weitere Todesfälle gemeldet.

