Braunschweig Mann in Disco in Braunschweig lebensgefährlich verletzt

Braunschweig. In einer Diskothek in Braunschweig ist am Freitagmorgen ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem versuchten Tötungsdelikt gegen 06.00 Uhr würden Zeugen gesucht, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Das Opfer habe Stichverletzungen. Weitere Details zu der Tat in der Diskothek in der Innenstadt und zur Identität des Mannes teilte die Polizei zunächst nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-935516/2

