Werder Bremen im Aufstiegsrennen erneut ohne Kapitän Toprak

Bremen. Werder Bremen muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut auf seinen Kapitän Ömer Toprak verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrchef verletzte sich vor dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) wieder an der Wade.

"Es ist im Training passiert, ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Das ist sehr bitter für uns und für ihn", sagte Trainer Ole Werner am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der "Deichstube" vom Vortag. Toprak hatte wegen einer Verletzung an derselben Wade bereits die Spiele gegen den 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 und SV Sandhausen verpasst, ehe er erst am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel beim FC St. Pauli sein Comeback gab.

Wie lange der champions-league-erfahrene Verteidiger diesmal fehlen wird, ist noch unklar. "Wir werden nächste Woche eine Diagnostik machen, dann kann man etwas Genaueres zur Ausfallzeit sagen", meinte Werner. "Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich schreibe nichts und niemanden vorzeitig ab - Ömer schonmal gar nicht."

© dpa-infocom, dpa:220415-99-930218/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen