Saisonstart im Park der Gärten: Es blüht und sprießt

Bad Zwischenahn. Deutschlands größte Mustergartenanlage - der Park der Gärten in Bad Zwischenahn - startet am Freitag (9.30 Uhr) in die neue Saison. Die Besucher erwarten unzählige Frühblüher wie Narzissen, Stiefmütterchen und Hornveilchen. "Es sieht schon ziemlich gut aus", so Parkchef und Geschäftsführer Christian Wandscher. Der insgesamt 14.000 Quadratmeter große Park im Kreis Ammerland verfügt über 44 Mustergartenanlagen. In diesem Jahr widmet sich einer der neu gestalteten Anlagen dem Trend zum Gewächshaus und Lounge-Garten. 2021 verbuchte der Park mit rund 173.000 zahlenden Besuchern einen neuen Rekord. Hinzu kamen 27.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, für die der Eintritt frei ist. Die diesjährige Saison dauert bis zum 9. Oktober.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-922205/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen