Salzgitter liefert Rohre für LNG-Terminal in Wilhelmhaven

Braunschweig. Eine Tochter des Stahlunternehmens Salzgitter liefert Pipeline-Rohre für das geplante Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven. Weil die knapp 30 Kilometer lange Pipeline bereits Ende des Jahres in Betrieb genommen werden soll, würden die Rohre noch im zweiten Quartal produziert, teilte das Unternehmen mit. Um den straffen Zeitplan einhalten zu können, sei der erste Stahl für das wichtige Projekt bereits im Stahlwerk der Salzgitter AG erschmolzen. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" darüber berichtet.

Auftraggeber ist den Angaben nach der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe GmbH, der Auftrag ging an die Salzgitter-Tochter Mannesmann Grossrohr GmbH. Vom neuen Terminal in Wilhelmshaven führe die Leitung in die Nähe des Gasspeichers Etzel, wo sie in das bestehende deutsche Gasleitungsnetz eingebunden werde. Von dort könnten jährlich die anfangs bis zu zehn Milliarden Kubikmeter Gas in den Süden und Osten des Landes transportiert werden. Die Leitung könne künftig auch Wasserstoff transportieren.

Deutschland plant eigene Terminals für Flüssiggas in Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Die Projekte sind ein wichtiger Teil der Strategie, beim Bezug von Gas unabhängig von Russland zu werden. Auf Dauer will die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien massiv vorantreiben.

