Unfälle Südniedersachsen: Polizei will zu Ostern Biker kontrollieren

Göttingen/Goslar/Holzminden. Die Polizei will über Ostern zu schnelle Motorradfahrer aus dem Verkehr ziehen. Wie Polizeistellen und Landkreise im Süden Niedersachsens mitteilten, wird es am langen Wochenende Kontrollen geben. Streckensperrungen etwa wegen Lärmschutzes seien nicht geplant. Die Tourismusverbände appellieren vor den Feiertagen an Besucher, Rücksicht zu nehmen.

Vor allem kurvenreiche Landes- und Bundesstraßen hat die Polizei im Blick. Routen unter anderem entlang der Flüsse Weser, Werra und Fulda sowie durch den Harz seien bei Bikern beliebt, teilte die Polizei Göttingen mit. Im Harz sowie im Weserbergland solle deshalb etwa die Geschwindigkeit gemessen werden. "Eine Hauptunfallursache der Motorradfahrenden ist in vielen Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit sowie das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit", sagte Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke.

Laut Deutschem Wetterdienst wird es über Ostern meist trocken und sonnig. Einzig der Freitag starte trüb und teilweise mit feuchten Straßen, wie eine Meteorologin sagte. Die Höchstwerte können am Montag bis zu 19 Grad erreichen, in höheren Lagen teilweise weniger.

Die Tourismusverbände im Harz und der Solling-Vogler-Region riefen Biker und Bikerinnen dazu auf, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt, appellierte an die Vernunft der Fahrer: Gerade im Frühjahr gebe es in den Mittelgebirgen vielfach auch schwere Unfälle. Der Großteil der Biker sei allerdings rücksichtsvoll unterwegs.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-914021/3

